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Ukončeno

SSD

FM25SS050P/00

Snadné použití, systém plug and play!

Jednoduché a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem Plug-and-play. Zařízení Philips SSD dělá z každodenního ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby jednoduchou a dostupnou záležitost.

Zobrazit všechny výhody

Bleskově přenášejte soubory!

Snadné použití, systém plug and play!

  • 256 GB

  • Disk SSD

Synchronizace souborů mezi počítačem a přijímačem UFD

Díky synchronizaci všech souborů v počítači můžete ke svým dokumentů přistupovat a pracovat s nimi kdekoli po několika klepnutích myší.

Automatická komprese všech souborů šetří volné místo

Ušetřete volné místo automatickou kompresí všech souborů uložených na jednotce Flash USB

Snadné otevírání a uživatelsky příjemný obal

Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat k pameťovému zařízení USB.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu