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Ukončeno
FM25SS050P/00
Snadné použití, systém plug and play!
Jednoduché a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem Plug-and-play. Zařízení Philips SSD dělá z každodenního ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby jednoduchou a dostupnou záležitost.
256 GB
Disk SSD
Díky synchronizaci všech souborů v počítači můžete ke svým dokumentů přistupovat a pracovat s nimi kdekoli po několika klepnutích myší.
Ušetřete volné místo automatickou kompresí všech souborů uložených na jednotce Flash USB
Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat k pameťovému zařízení USB.
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