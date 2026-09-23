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FM16FD70G/00
Malá a lehká, lze použít kdekoli
Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice SNOW bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.
16 GB
Snow Edition 2.0
5 ks
Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.
Poutavý indikátor LED oznamuje, že je jednotka správně připojena a funguje, a při kopírování souborů z její paměti nebo do ní pulzuje rychleji.
Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter