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Jednotka Flash USB

FM16FD05D/00

Snadné použití, systém plug and play!

Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice SNOW bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.

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Bleskově přenášejte soubory!

Snadné použití, systém plug and play!

  • 16 GB

  • Edice Vivid 2.0

  • 2 ks v balení

Rychlý přenos dat s vysokorychlostním USB 2.0

Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

Paměťové zařízení USB, módní díky barevnému provedení

Vyberte si módní barvu; kanárkově žlutou, pudinkově růžovou, ultrafialově nachovou, pelyňkově zelenou, ocelově modrou a oranžovou jako ranní svítání a obohaťte každodenní ukládání a sdílení dat a zvýrazněte zábavný charakter

Indikátor činnosti se při kopírování souborů rozsvítí

Poutavý indikátor LED oznamuje, že je jednotka správně připojena a funguje, a při kopírování souborů z její paměti nebo do ní pulzuje rychleji.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 384 kB
  • 24 August 2026

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu