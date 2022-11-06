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Ukončeno
FM04FD180B/00
Snadné použití, systém plug and play!
Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky barevné jednotce Philips Flash USB edice STAR bude vaše každodenní ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby snadné a dostupné.
4 GB
Star Edition 2.0
Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.
Už žádný ztracený kryt! Ochranný kryt je integrován v konstrukci výrobku, takže je vždy připojený k paměťovému zařízení USB. K použití jej připravíte pouhým otočením krytu dozadu, zasuňte paměťové zařízení a je hotovo.
Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat k pameťovému zařízení USB.