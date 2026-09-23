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Ukončeno
FM02SS050P/00
Snadné použití, systém plug and play!
Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky disku Philips SSD jsou každodenní úkony plynulejší s lepší systémovou odezvou. Disk DDS navíc nabízí výkon s okamžitým načítáním a zajistí tak rychlejší spouštění a načítání aplikací.
2 TB
Disk SSD
Ušetřete volné místo automatickou kompresí všech souborů uložených na jednotce Flash USB
Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.
Vysoké přenosové rychlosti dat disku Philips SSD významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.
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