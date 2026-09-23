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Ukončeno

SSD

FM02SS050P/00

Snadné použití, systém plug and play!

Snadno použitelné a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem plug-and-play. Díky disku Philips SSD jsou každodenní úkony plynulejší s lepší systémovou odezvou. Disk DDS navíc nabízí výkon s okamžitým načítáním a zajistí tak rychlejší spouštění a načítání aplikací.

Zobrazit všechny výhody

Snadné použití, systém plug and play!

  • 2 TB

  • Disk SSD

Automatická komprese všech souborů šetří volné místo

Ušetřete volné místo automatickou kompresí všech souborů uložených na jednotce Flash USB

Rychlý přenos dat s vysokorychlostním USB 2.0

Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

Mimořádně rychlý přenos dat SSD

Vysoké přenosové rychlosti dat disku Philips SSD významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu