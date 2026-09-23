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SSD

FM01SS130B/00

Snadné použití, systém plug and play!

Jednoduché a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem Plug-and-play. Interní disk Philips SSD – SATA III 2,5“ dělá z každodenního ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby jednoduchou a dostupnou záležitost.

Zobrazit všechny výhody

Bleskově přenášejte soubory!

Snadné použití, systém plug and play!

  • 1 TB

  • Disk SSD

Mimořádně rychlý přenos dat SSD

Vysoké přenosové rychlosti dat disku Philips SSD významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu