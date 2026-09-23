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Ukončeno
FM01SM130B/00
Snadné použití, systém plug and play!
Jednoduché a uživatelsky přívětivé zařízení se systémem Plug-and-play. Disk Philips SSD dělá z každodenního ukládání a sdílení souborů, fotografií a hudby jednoduchou a dostupnou záležitost.
1 TB
Disk SSD
Označení a dírkování na obalu ukazuje nejlepší způsob, jak otevřít obal a rychle a bez potíží se dostat k pameťovému zařízení USB.
Vysoké přenosové rychlosti dat významně zkracují nepříjemnou čekací dobu při kopírování velkých multimediálních souborů na nebo z pevného disku počítače.
Už žádný ztracený kryt! Ochranný kryt je integrován v konstrukci výrobku, takže je vždy připojený k paměťovému zařízení USB. K použití jej připravíte pouhým otočením krytu dozadu, zasuňte paměťové zařízení a je hotovo.
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