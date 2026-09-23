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Ukončeno
DS9000/12
Zážitek ze skutečně věrného zvuku
Dokovací reproduktor Philips DS9000/12 je bránou ke všemu, čeho si na hudbě tak ceníte. Je vytvořen z prvotřídních součástí a přírodního dřeva a výsledný zvuk z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu nabídne zvukový zážitek odpovídající originálu.
pro iPod/iPhone/iPad
Díky designu pasivní výhybky zřetelně uslyšíte každou notu, takže vaše hudba bude znít úchvatně čistě, přirozeně a uceleně. Každá součást slyšitelného spektra zvukových frekvencí se složitým technologickým procesem odděluje a odesílá do správného vinutí. Nikdy nejsou odesílány signály mimo kmitočtovou charakteristiku vinutí. Tím dochází k nesmírnému zvýšení kvality zvuku a značnému snížení úrovně zkreslení. Spolu s prvotřídními elektronickými komponenty přináší pasivní výhybka souvislý zvuk v nekompromisní kvalitě věrné originálu.
Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.
Většina špičkových přístrojů pro milovníky hudby umožňuje vypnout displej, aby bylo možné dokonale vychutnávat hudbu a výkon se soustředil na reprodukci zvuku. Díky funkci senzoru přiblížení si to můžete užít také. Když odejdete, podsvícená funkční tlačítka automaticky ztmavnou. Když přiblížíte ruku, funkční tlačítka se rozsvítí, abyste mohli bez problémů ovládat svou hudbu.
Recenze