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Ukončeno

dokovací reproduktor

DS9000/10

Zážitek ze skutečně věrného zvuku

Dokovací reproduktor Philips je bránou ke všemu, čeho si na hudbě tak ceníte. Je vytvořen z prvotřídních součástí a přírodního dřeva a výsledný zvuk z vašeho iPodu, iPhonu nebo iPadu nabídne autentický zvukový zážitek odpovídající originálu.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zážitek ze skutečně věrného zvuku

  • pro iPod/iPhone/iPad

Pasivní výhybka pro reprodukci celého slyšitelného spektra

Pasivní výhybka pro reprodukci celého slyšitelného spektra

Díky designu pasivní výhybky zřetelně uslyšíte každou notu, takže vaše hudba bude znít úchvatně čistě, přirozeně a uceleně. Každá součást slyšitelného spektra zvukových frekvencí se složitým technologickým procesem odděluje a odesílá do správného vinutí. Nikdy nejsou odesílány signály mimo kmitočtovou charakteristiku vinutí. Tím dochází k nesmírnému zvýšení kvality zvuku a značnému snížení úrovně zkreslení. Spolu s prvotřídními elektronickými komponenty přináší pasivní výhybka souvislý zvuk v nekompromisní kvalitě věrné originálu.

Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku

Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku

Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

Senzuálně zakřiveno dozadu pro eleganci a přesný zvuk

Čisté linie a senzualita dozadu zakřiveného krytu jsou nejen nádherné, ale také vytvářejí efektivní strukturu pro akustiku. Pečlivě navržená křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci. Výsledkem je věrnější a přirozenější reprodukce zvuku. Můžete si vychutnat krásu reproduktorů i senzační zvuk.

Technické specifikace

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