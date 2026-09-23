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Ukončeno
DS9000/10
Zážitek ze skutečně věrného zvuku
Dokovací reproduktor Philips je bránou ke všemu, čeho si na hudbě tak ceníte. Je vytvořen z prvotřídních součástí a přírodního dřeva a výsledný zvuk z vašeho iPodu, iPhonu nebo iPadu nabídne autentický zvukový zážitek odpovídající originálu.
pro iPod/iPhone/iPad
Díky designu pasivní výhybky zřetelně uslyšíte každou notu, takže vaše hudba bude znít úchvatně čistě, přirozeně a uceleně. Každá součást slyšitelného spektra zvukových frekvencí se složitým technologickým procesem odděluje a odesílá do správného vinutí. Nikdy nejsou odesílány signály mimo kmitočtovou charakteristiku vinutí. Tím dochází k nesmírnému zvýšení kvality zvuku a značnému snížení úrovně zkreslení. Spolu s prvotřídními elektronickými komponenty přináší pasivní výhybka souvislý zvuk v nekompromisní kvalitě věrné originálu.
Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.
Čisté linie a senzualita dozadu zakřiveného krytu jsou nejen nádherné, ale také vytvářejí efektivní strukturu pro akustiku. Pečlivě navržená křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci. Výsledkem je věrnější a přirozenější reprodukce zvuku. Můžete si vychutnat krásu reproduktorů i senzační zvuk.
Recenze