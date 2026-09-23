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Ukončeno

dokovací reproduktor

DS8500/12

Výjimečná kvalita zvuku a styl

Elegantní a módní dokovací reproduktor Philips vám prostřednictvím technologie PureDigital poskytne z vašeho iPhonu nebo iPodu úchvatný zvuk. Vychutnejte si rozšířenou kontrolu díky senzoru přiblížení a intuitivnímu dálkovému ovládání, které ladí s designem a povrchovou úpravou reproduktoru.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Výjimečná kvalita zvuku a styl

Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku

Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku

Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhonu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhonu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.

Optimální akustický objem odpovídající požadavkům reproduktorů

Chytrý zvukový design přináší tu nejlepší možnou reprodukci basů Akustický objem přidělený každému vinutí středního rozsahu dokonale ladí s jeho akustickými požadavky. Nízké tóny jsou opravdu hluboké a kompaktní, takže slyšíte důrazné a prokreslené basy.

Senzuálně zakřiveno dozadu pro eleganci a přesný zvuk

Čisté linie a senzualita dozadu zakřiveného krytu jsou nejen nádherné, ale také vytvářejí efektivní strukturu pro akustiku. Pečlivě navržená křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci. Výsledkem je věrnější a přirozenější reprodukce zvuku. Můžete si vychutnat krásu reproduktorů i senzační zvuk.

Technické specifikace

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