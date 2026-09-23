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Ukončeno
DS8400/10
Naplňte svůj domov neuvěřitelně kvalitním zvukem, bezdrátově.
Dokovací reproduktor DS8400 poskytuje skvělý zvuk z iPodu/iPhonu/iPadu díky konektoru Lightning. Získejte větší požitek z hudby, hraní her a sledování videa. Díky streamování Bluetooth a nabíjecí baterii můžete vychutnávat hudbu kdekoli, bezdrátově.
Bluetooth®
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone/iPad
30 W, nabíjecí baterie
Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu/iPadu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.
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