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Ukončeno

dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

DS8400/10

Naplňte svůj domov neuvěřitelně kvalitním zvukem, bezdrátově.

Dokovací reproduktor DS8400 poskytuje skvělý zvuk z iPodu/iPhonu/iPadu díky konektoru Lightning. Získejte větší požitek z hudby, hraní her a sledování videa. Díky streamování Bluetooth a nabíjecí baterii můžete vychutnávat hudbu kdekoli, bezdrátově.

Zobrazit všechny výhody

Naplňte svůj domov neuvěřitelně kvalitním zvukem, bezdrátově.

  • Bluetooth®

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone/iPad

  • 30 W, nabíjecí baterie

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu/iPadu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk

SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk

Pečlivě navržený zakřivený zadní kryt tohoto dokovacího reproduktoru Philips vytváří vysoce efektivní akustickou strukturu pro reprodukci zvuku. Čistá křivka zvyšuje pevnost skříňky reproduktoru, takže výrazně snižuje vnitřní rezonanci a zabraňuje vibracím a zkreslení zvuku. Můžete si vychutnat křišťálově čistý zvuk a skvělý vzhled reproduktorů.

Technické specifikace

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