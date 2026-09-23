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Ukončeno
DS7700/10
Navržen pro cesty
Kompaktní a ultrapřenosný dokovací reproduktor Fidelio DS7700/10 má úžasný výkon. Je navržen pro cestování a vašemu iPhonu/iPodu dodá překvapivě silný zvuk – můžete si užívat hudbu, ať už budete kdekoli.
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
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