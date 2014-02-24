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  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie balení
  • Životní styl výrobku

Ukončeno

dokovací reproduktor

DS7550/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Stvořen k tomu, aby s vámi procestoval svět

Přehrávač Philips DS7550/12 je kompaktní a velmi přenosný, ale jeho zvukový výkon nelze brát na lehkou váhu. Je určen pro cestování a disponuje nabíjecí baterií pro dlouhé přehrávání, robustní hliníkovou povrchovou úpravou a přenosným pouzdrem. Vychutnejte si skvělou hudbu, ať jste kdekoli.

Zobrazit všechny výhody

s tímto dokovacím reproduktorem

Stvořen k tomu, aby s vámi procestoval svět

  • pro iPod/iPhone

  • Nabíjecí baterie

Technologie wOOx. pro bohaté a přitom přesné basy bez zkreslení

Technologie wOOx. pro bohaté a přitom přesné basy bez zkreslení

Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojité uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkují hluboké a nezkreslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti

Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru

iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

24/02/2014

Polska

Polska

Idealny do użytku domowego a także w plener dzięki wbudowanym akumulatorom :)

Super dźwięk , ekstra wygląd , wbudowane akumulatory pozwalają na ładowanie iphona bez konieczności podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Długi czas działania urządzenia na zasilaniu akumulatorowym.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS7550 głośnik ze stacją dokującą

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS7550 głośnik ze stacją dokującą

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu