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Ukončeno
DS3600/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Ať už je na vašem stole nebo kdekoli jinde, tento brilantní dokovací reproduktor poskytuje křišťálově čistý zvuk, který vás zahřeje u srdce. Zajistí také bezdrátové streamování přes Bluetooth a synchronizaci zařízení iPod/iPhone/iPad s počítačem.
pro iPod/iPhone/iPad
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete přehrávat svoji oblíbenou hudbu ze svého iPodu, iPhonu či iPadu na audiosystémech Philips – pohodlně a kdykoli chcete.
RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím elektrické energie, které mohou zesílit, a reproduktory množstvím elektrické energie, které mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací reproduktor celou řadu exkluzivních stylových funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní poslech tisíců internetových rádiových stanic po celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat vzhledu a nové funkce.
Recenze