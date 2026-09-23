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Ukončeno

dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

DS3500/12

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Přejděte na bezdrátovou technologii streamování pomocí připojení Bluetooth a vychutnejte si tak svoji hudbu, hry a filmy ještě víc s tímto dokovacím reproduktorem Philips DS3500/12. Připojte a synchronizujte svůj iPod/iPhone/iPad s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Napájení ze sítě nebo z baterií.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • pro iPod/iPhone/iPad

  • Napájení z baterie nebo ze sítě

Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti

Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Napájení bateriemi nebo střídavým proudem pro potěšení z hudby kdekoli

Technické specifikace

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