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Ukončeno
DS3500/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Přejděte na bezdrátovou technologii streamování pomocí připojení Bluetooth a vychutnejte si tak svoji hudbu, hry a filmy ještě víc s tímto dokovacím reproduktorem Philips DS3500/12. Připojte a synchronizujte svůj iPod/iPhone/iPad s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Napájení ze sítě nebo z baterií.
pro iPod/iPhone/iPad
Napájení z baterie nebo ze sítě
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
Recenze