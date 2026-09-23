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Ukončeno
DS3400/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Dokovací reproduktor DS3400 je kompatibilní s iPhonem 5 a nejnovějšími přehrávači iPod díky konektoru Lightning a přehrává hudbu z iPodu/iPhonu s křišťálově čistým zvukem i při nabíjení. Vychutnejte si možnost napájení střídavým proudem nebo na baterie, což přináší maximální flexibilitu.
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
10 W, baterie nebo střídavý proud
Dokujte, přehrávejte a nabíjejte! Ponořte se do své oblíbené hudby v iPodu nebo iPhonu, zatímco se nabíjí. Lze také provést synchronizaci s počítačem prostřednictvím připojení reproduktoru kabelem USB.
S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací reproduktor celou řadu exkluzivních stylových funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako tapety. Aplikace ClockStudio vám rovněž umožní poslech tisíců internetových rádiových stanic po celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat vzhledu a nové funkce.
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