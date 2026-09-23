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Ukončeno

dokovací reproduktor

DS3205/12

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Dokovací reproduktor DS3205 je kompatibilní s iPhonem 5 a nejnovějšími přehrávači iPod prostřednictvím konektoru Lightning a přehrává hudbu z iPodu nebo iPhonu s křišťálově čistým zvukem. Vychutnejte si možnost napájení střídavým proudem nebo na baterie, což přináší maximální flexibilitu.

Zobrazit všechny výhody

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone

  • 10 W, baterie nebo střídavý proud

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Rychlé nabíjení a přehrávání hudby přes konektor Lightning

Vychutnejte si svou oblíbenou hudbu během nabíjení svého iPodu/iPhonu přes nový konektor Lightning! Stačí vložit zařízení přímo do doku na reproduktoru a přehrát pečlivě vybrané melodie s vynikajícím zvukem. Během přehrávání také rychle nabíjí zařízení, takže si nemusíte dělat starosti s vybitím baterie.

Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti

Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Neodymové reproduktory pro čistý a vyvážený zvuk

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, kvalitní zvuk.

Technické specifikace

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