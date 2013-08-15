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Ukončeno
DS3100/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Na pracovním stole i všude jinde poskytne dokovací reproduktor Philips DS3100/12 křišťálově čistý zvuk, který zaplní váš osobní prostor. Synchronizujte svůj iPhone/iPod s počítačem. Využijte možnost napájení střídavým proudem nebo z baterie pro maximální flexibilitu.
pro iPod/iPhone
Napájení z baterie nebo ze sítě
1.0
z 5
1
Recenze
RadoslawB
15/08/2013
Polska
Tragedia.
Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS3100 głośnik ze stacją dokującą
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS3100 głośnik ze stacją dokującą