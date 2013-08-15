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Ukončeno

dokovací reproduktor

DS3100/12

1

| (1) Recenze

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Na pracovním stole i všude jinde poskytne dokovací reproduktor Philips DS3100/12 křišťálově čistý zvuk, který zaplní váš osobní prostor. Synchronizujte svůj iPhone/iPod s počítačem. Využijte možnost napájení střídavým proudem nebo z baterie pro maximální flexibilitu.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • pro iPod/iPhone

  • Napájení z baterie nebo ze sítě

Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Technické specifikace

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Recenze

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1.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
2

15/08/2013

Polska

Polska

Tragedia.

Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS3100 głośnik ze stacją dokującą

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS3100 głośnik ze stacją dokującą

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