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Ukončeno
DS3020/12
Naplňte svůj prostor hudbou a stylem
Na pracovním stole i všude jinde poskytne dokovací reproduktor Philips DS3020/12 křišťálově čistý zvuk, který zaplní váš osobní prostor. Synchronizujte svůj iPhone/iPod s počítačem. Využijte možnost napájení střídavým proudem nebo z baterie pro maximální flexibilitu.
pro iPod/iPhone
Napájení z baterie nebo ze sítě
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, kvalitní zvuk.
Vložte jej do doku, přehrávejte, synchronizujte a nabíjejte! Ponořte se do oblíbené hudby v iPodu nebo iPhonu, když se přístroj nabíjí a synchronizuje s počítačem přes port USB – a vychutnejte si vynikající kvalitu zvuku v nepřekonatelném pohodlí. Nechte skvělé melodie hrát dál – napájení určitě vydrží.
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