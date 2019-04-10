3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
DS1600/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu a podporuje iPod/iPhone/iPad
Dokovací reproduktor DS1600 přehrává a nabíjí všechny verze iPodů/iPhonů/iPadů s technologií Philips DualDock přes konektor Lightning a 30kolíkový konektor. Poskytuje plný a bohatý zvuk a disponuje portem USB pro nabíjení druhého mobilního zařízení pro zvýšenou univerzálnost.
DualDock
pro iPod/iPhone/iPad
Port USB pro nabíjení
8 W
Inovativní DualDock Philips s konektorem Lightning a 30kolíkovým konektorem dokáže nabít a přehrávat jakékoli zařízení Apple. Jeho design v sobě spojuje elegantní styl a snadnou použitelnost – přepínání mezi konektory je bleskové. Vychutnejte si své oblíbené melodie, ať používáte jakékoli zařízení Apple.
Tento reproduktor nabízí také zvýšené pohodlí v podobě portu USB, jenž slouží k nabíjení druhého mobilního zařízení i v případě, kdy je v doku vložen iPod nebo iPhone.
Dokovací stanice automaticky synchronizuje datum nebo čas s dokovaným iPodem/iPhonem/iPadem. Pro přepnutí mezi zobrazením hodin nebo data stačí stisknout tlačítko.
4.0
z 5
3
Recenze
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 док-гучномовець
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 док-гучномовець
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 dokkolós hangsugárzó
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 dokkolós hangsugárzó
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Ověřený kupující
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 boxă cu andocare
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 boxă cu andocare