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Ukončeno

dokovací reproduktor

DS1600/12

4

| (3) Recenze

Zvuk, který sedí vašemu domovu a podporuje iPod/iPhone/iPad

Dokovací reproduktor DS1600 přehrává a nabíjí všechny verze iPodů/iPhonů/iPadů s technologií Philips DualDock přes konektor Lightning a 30kolíkový konektor. Poskytuje plný a bohatý zvuk a disponuje portem USB pro nabíjení druhého mobilního zařízení pro zvýšenou univerzálnost.

Zobrazit všechny výhody

Zvuk, který sedí vašemu domovu a podporuje iPod/iPhone/iPad

  • DualDock

  • pro iPod/iPhone/iPad

  • Port USB pro nabíjení

  • 8 W

DualDock pro nabíjení a přehrávání zařízení Apple (konektor Lightning a 30kolíkový konektor)

DualDock pro nabíjení a přehrávání zařízení Apple (konektor Lightning a 30kolíkový konektor)

Inovativní DualDock Philips s konektorem Lightning a 30kolíkovým konektorem dokáže nabít a přehrávat jakékoli zařízení Apple. Jeho design v sobě spojuje elegantní styl a snadnou použitelnost – přepínání mezi konektory je bleskové. Vychutnejte si své oblíbené melodie, ať používáte jakékoli zařízení Apple.

Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB

Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB

Tento reproduktor nabízí také zvýšené pohodlí v podobě portu USB, jenž slouží k nabíjení druhého mobilního zařízení i v případě, kdy je v doku vložen iPod nebo iPhone.

Automatická synchronizace data a času během dokování

Dokovací stanice automaticky synchronizuje datum nebo čas s dokovaným iPodem/iPhonem/iPadem. Pro přepnutí mezi zobrazením hodin nebo data stačí stisknout tlačítko.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

3

Recenze

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 док-гучномовець

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 док-гучномовець

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 dokkolós hangsugárzó

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 dokkolós hangsugárzó

19/11/2015

România

România

Ověřený kupující

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 boxă cu andocare

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1600 boxă cu andocare

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