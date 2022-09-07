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Ukončeno
DS1400/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Kompatibilní s iPhony 5 a nejnovějšími iPody díky konektoru Lightning. Dokovací reproduktor DS1400 poskytuje skvělý zvuk. Konektor USB zajišťuje větší univerzálnost – můžete nabíjet druhý mobilní telefon, dokonce i když máte vložený iPod/iPhone v doku.
s konektorem Lightning
pro iPod/iPhone
Port USB pro nabíjení
6 W
2.0
z 5
1
Recenze
Djodji
07/09/2022
България
Ověřený kupující
Морално остарял продукт
Може да се използва вече само като електронен чесовник.
Výhody
Хубав дизайн
Nevýhody
Морално остарял
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1400 тонколона за поставяне
Datum použití 2020-09-07
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1400 тонколона за поставяне
Datum použití 2020-09-07