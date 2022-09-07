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Ukončeno

dokovací reproduktor

DS1400/12

2

| (1) Recenze

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Kompatibilní s iPhony 5 a nejnovějšími iPody díky konektoru Lightning. Dokovací reproduktor DS1400 poskytuje skvělý zvuk. Konektor USB zajišťuje větší univerzálnost – můžete nabíjet druhý mobilní telefon, dokonce i když máte vložený iPod/iPhone v doku.

Zobrazit všechny výhody

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • s konektorem Lightning

  • pro iPod/iPhone

  • Port USB pro nabíjení

  • 6 W

Měkké noční světlo

2 aktivní vinutí a basový průduch pro vyvážený a prokreslený zvuk

Elegantní a kompaktní design, který se hodí na každý noční stolek

Technické specifikace

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Recenze

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2.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
1

07/09/2022

България

България

Ověřený kupující

Морално остарял продукт

Може да се използва вече само като електронен чесовник.

Výhody

Хубав дизайн

Nevýhody

Морално остарял

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1400 тонколона за поставяне

Datum použití 2020-09-07

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1400 тонколона за поставяне

Datum použití 2020-09-07

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu