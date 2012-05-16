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Ukončeno

dokovací reproduktor

DS1200/12

5

| (1) Recenze

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Tento elegantní dokovací reproduktor Philips Fidelio DS1200/12 naplní vaše rána krásnou bohatou hudbou. Je skvělý na nočním stolku – hlásí čas, budí vás, funguje jako noční osvětlení a dobíjí až dva iPody, iPhony nebo iPady současně.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • pro iPod/iPhone/iPad

  • Zobrazení hodin

Bohatý všesměrový zvuk, který zaplní vaši ložnici

Neodymové reproduktory pro čistý a vyvážený zvuk

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, kvalitní zvuk.

Technologie odstínění blokuje rušení mobilním telefonem

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

4
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Bardzo praktyczny.

Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1200 głośnik ze stacją dokującą

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1200 głośnik ze stacją dokującą

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