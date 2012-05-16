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Ukončeno
DS1200/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Tento elegantní dokovací reproduktor Philips Fidelio DS1200/12 naplní vaše rána krásnou bohatou hudbou. Je skvělý na nočním stolku – hlásí čas, budí vás, funguje jako noční osvětlení a dobíjí až dva iPody, iPhony nebo iPady současně.
pro iPod/iPhone/iPad
Zobrazení hodin
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, kvalitní zvuk.
5.0
z 5
1
Recenze
Artek
16/05/2012
Polska
Bardzo praktyczny.
Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1200 głośnik ze stacją dokującą
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1200 głośnik ze stacją dokującą