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Ukončeno

dokovací reproduktor

DS1150/11

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Kompaktní dokovací reproduktor DS1150/11 přináší překvapivě bohatý zvuk. Automaticky se synchronizuje s nastavením hodin vašeho iPodu/iPhonu. Vychutnejte si nastavitelné noční světlo a výhodu nabíjení druhého mobilního zařízení přes USB.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • s 30kolíkovým konektorem

  • pro iPod/iPhone

  • Port USB pro napájení

  • 6 W

Měkké noční světlo

Nabíjejte druhé mobilní zařízení přes port USB

Elegantní a kompaktní design, který se hodí na každý noční stolek

Technické specifikace

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