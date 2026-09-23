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Ukončeno
DS1150/11
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Kompaktní dokovací reproduktor DS1150/11 přináší překvapivě bohatý zvuk. Automaticky se synchronizuje s nastavením hodin vašeho iPodu/iPhonu. Vychutnejte si nastavitelné noční světlo a výhodu nabíjení druhého mobilního zařízení přes USB.
s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
Port USB pro napájení
6 W
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