VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produktu zepředu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Životní styl výrobku
  • Fotografie produktu zepředu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produktu zepředu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Životní styl výrobku

Ukončeno

dokovací reproduktor

DS1100/12

4

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Posedlost zvukem

Kompaktní dokovací reproduktor Philips DS1100/12 přináší plný a bohatý zvuk. Automaticky se synchronizuje s nastavením hodin vašeho iPhonu/iPodu. Vychutnejte si nastavitelné noční světlo a výhodu nabíjení druhého mobilního zařízení.

Zobrazit všechny výhody

Naplňte svou ložnici hudbou a stylem

Posedlost zvukem

Bohatý všesměrový zvuk, který zaplní vaši ložnici

Neodymové reproduktory pro čistý a vyvážený zvuk

Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, kvalitní zvuk.

360stupňový design pro úžasný vzhled z libovolného úhlu

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1100 głośnik ze stacją dokującą

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu