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Ukončeno
Posedlost zvukem
Kompaktní dokovací reproduktor Philips DS1100/12 přináší plný a bohatý zvuk. Automaticky se synchronizuje s nastavením hodin vašeho iPhonu/iPodu. Vychutnejte si nastavitelné noční světlo a výhodu nabíjení druhého mobilního zařízení.
Neodym je nejlepší materiál pro vytvoření silného magnetického pole pro větší citlivost vinutí reproduktoru, lepší odezvu basů a čistý, vyvážený, kvalitní zvuk.
4.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DS1100 głośnik ze stacją dokującą