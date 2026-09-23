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DLP9779TB/00
Tenká a výkonná power banka
Vysoká kapacita 10 000 mAh spolu s 20W výstupem USB-C a 15W bezdrátovým nabíjením. Už žádné problémy, jakmile se vám telefon vybije. Umístěte telefon na magnetický kroužek a najděte perfektní pozici pro bezdrátové nabíjení.
10 000 mAh
s bezdrátovým nabíjením
Port typu C
Nabíjejte svůj mobilní telefon pomocí rychlého 15W bezdrátového nabíjení.
Bezdrátová nabíječka je vybavena magnetovým okraje pro ideální srovnání pozice výrobků MagSafe, které jsou využívány pro bezdrátové nabíjení výroblků Apple.
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
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