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Power banka USB

DLP9779TB/00

Tenká a výkonná power banka

Vysoká kapacita 10 000 mAh spolu s 20W výstupem USB-C a 15W bezdrátovým nabíjením. Už žádné problémy, jakmile se vám telefon vybije. Umístěte telefon na magnetický kroužek a najděte perfektní pozici pro bezdrátové nabíjení.

Zobrazit všechny výhody

s transparentním pouzdrem.

Tenká a výkonná power banka

  • 10 000 mAh

  • s bezdrátovým nabíjením

  • Port typu C

Rychlé 15W bezdrátové nabíjení

Nabíjejte svůj mobilní telefon pomocí rychlého 15W bezdrátového nabíjení.

Bezdrátová nabíječka s magnetickým okrajem

Bezdrátová nabíječka je vybavena magnetovým okraje pro ideální srovnání pozice výrobků MagSafe, které jsou využívány pro bezdrátové nabíjení výroblků Apple.

Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení

I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu