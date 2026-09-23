3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
DLP9520C/00
Tenká a výkonná power banka
Vysoká kapacita 10 000 mAh a bezpečná baterie Li-polymer. Rychlé nabíjení vašeho nejnovějšího zařízení díky funkcím PD a QC 3.0, pomocí portů USB-A a USB-C. Bezdrátový nabíjecí výstup, 15 W. Dokáže nabíjet až 4 zařízení současně a je vybaven číselným displejem zobrazujícím úroveň nabití.
10 000 mAh
Nabíjecí porty USB-A a USB-C
Bezdrátové nabíjení Qi
QC 3.0 a funkce PD
Nabíjejte svůj mobilní telefon pomocí rychlého 15W bezdrátového nabíjení.
Bezdrátového nabíjení s technologií Qi můžete využít u většiny chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Bezdrátové nabíječky Philips jsou kompatibilní s telefony a dalšími zařízeními, které podporují bezdrátovou technologii Qi. Stačí položit zařízení na tuto podložku a nechat jej nabíjet.
USB-C je nejnovější standard nabíjecích konektorů, který je nyní využíván mobilními zařízeními, jako jsou mobilní telefony, fotoaparáty a tablety. Funkce PD (Power Delivery neboli přívod energie) je standard USB pro přívod energie, který poskytuje vyšší výkon a rychlejší nabíjení.
Recenze