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  • Tenká a výkonná power banka
  • Tenká a výkonná power banka

Power banka USB

DLP9520C/00

Tenká a výkonná power banka

Vysoká kapacita 10 000 mAh a bezpečná baterie Li-polymer. Rychlé nabíjení vašeho nejnovějšího zařízení díky funkcím PD a QC 3.0, pomocí portů USB-A a USB-C. Bezdrátový nabíjecí výstup, 15 W. Dokáže nabíjet až 4 zařízení současně a je vybaven číselným displejem zobrazujícím úroveň nabití.

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s přenosnou záložní napájecí sadou

Tenká a výkonná power banka

  • 10 000 mAh

  • Nabíjecí porty USB-A a USB-C

  • Bezdrátové nabíjení Qi

  • QC 3.0 a funkce PD

Rychlé 15W bezdrátové nabíjení

Nabíjejte svůj mobilní telefon pomocí rychlého 15W bezdrátového nabíjení.

Bezdrátová technologie Qi

Bezdrátového nabíjení s technologií Qi můžete využít u většiny chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Bezdrátové nabíječky Philips jsou kompatibilní s telefony a dalšími zařízeními, které podporují bezdrátovou technologii Qi. Stačí položit zařízení na tuto podložku a nechat jej nabíjet.

Port USB-C s podporou funkce přívodu energie

USB-C je nejnovější standard nabíjecích konektorů, který je nyní využíván mobilními zařízeními, jako jsou mobilní telefony, fotoaparáty a tablety. Funkce PD (Power Delivery neboli přívod energie) je standard USB pro přívod energie, který poskytuje vyšší výkon a rychlejší nabíjení.

Technické specifikace

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