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Bezdrátová nabíječka Qi

DLP9231NW/00

Bezdrátová nabíječka 3 v 1

Díky tomuto zařízení s rychlým nabíjením můžete bezdrátově nabíjet najednou chytrý telefon, hodinky i sluchátka Air Pod. 15W maximální výkon snižuje dobu nabíjení telefonu. Výkon 2,5 W a 5 W je určen pro nabíjení hodinek a sluchátek Air Pod.

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Rychlé nabíjení

Bezdrátová nabíječka 3 v 1

  • 15 W

  • Rychlé nabíjení

  • Bezdrátové nabíjení Qi

Bezdrátová technologie Qi

Bezdrátového nabíjení s technologií Qi můžete využít u většiny chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Bezdrátové nabíječky Philips jsou kompatibilní s telefony a dalšími zařízeními, které podporují bezdrátovou technologii Qi. Stačí položit zařízení na tuto podložku a nechat jej nabíjet.

Protiskluzová úprava

Protiskluzová úprava udrží váš telefon v požadované poloze a zabrání jeho sklouznutí při vibracích.

Rychlé 15W bezdrátové nabíjení

Nabíjejte svůj mobilní telefon pomocí rychlého 15W bezdrátového nabíjení.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Rychlost nabíjení závisí na nabíjecích podmínkách hostitelského zařízení a napájecího adaptéru.