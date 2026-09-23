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DLP9230NB/00
Bezdrátová nabíječka 3 v 1
Díky tomuto zařízení s rychlým nabíjením můžete bezdrátově nabíjet najednou chytrý telefon, hodinky i sluchátka Air Pod. 15W maximální výkon snižuje dobu nabíjení telefonu. Výkon 2,5 W a 5 W je určen pro nabíjení hodinek a sluchátek Air Pod.
15 W
Rychlé nabíjení
Bezdrátové nabíjení Qi
Bezdrátového nabíjení s technologií Qi můžete využít u většiny chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Bezdrátové nabíječky Philips jsou kompatibilní s telefony a dalšími zařízeními, které podporují bezdrátovou technologii Qi. Stačí položit zařízení na tuto podložku a nechat jej nabíjet.
Protiskluzová úprava udrží váš telefon v požadované poloze a zabrání jeho sklouznutí při vibracích.
Nabíjejte svůj mobilní telefon pomocí rychlého 15W bezdrátového nabíjení.
Recenze
Rychlost nabíjení závisí na nabíjecích podmínkách hostitelského zařízení a napájecího adaptéru.