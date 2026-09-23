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Bezdrátové nabíjení

DLP9017/00

Bezdrátová nabíječka

Bezdrátové nabíjení Qi. Propojte telefon s povrchem a najděte optimální pozici pro rychlé nabíjení (max. 15 W) bez nutnosti vytahovat kabely.

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Bezdrátová nabíječka

  • 15 W

  • Magnetický kroužek

  • Bezdrátové nabíjení Qi

Bezdrátová nabíječka s magnetickým okrajem

Bezdrátová nabíječka je vybavena magnetovým okraje pro ideální srovnání pozice výrobků MagSafe, které jsou využívány pro bezdrátové nabíjení výroblků Apple.

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Protiskluzová úprava

Protiskluzová úprava udrží váš telefon v požadované poloze a zabrání jeho sklouznutí při vibracích.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu