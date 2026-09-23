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DLP9017/00
Bezdrátová nabíječka
Bezdrátové nabíjení Qi. Propojte telefon s povrchem a najděte optimální pozici pro rychlé nabíjení (max. 15 W) bez nutnosti vytahovat kabely.
15 W
Magnetický kroužek
Bezdrátové nabíjení Qi
Bezdrátová nabíječka je vybavena magnetovým okraje pro ideální srovnání pozice výrobků MagSafe, které jsou využívány pro bezdrátové nabíjení výroblků Apple.
Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
Protiskluzová úprava udrží váš telefon v požadované poloze a zabrání jeho sklouznutí při vibracích.
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