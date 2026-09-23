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Ukončeno
DLP9016U/03
Bezdrátová nabíječka s přísavkou
Nabijte svůj telefon rychle a bez připojování k nabíjecímu kabelu. Bezdrátová technologie Qi pro nabíjení chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení. Možnosti bezdrátového výstupu: 5 W / 7,5 W / 10 W
Univerzální
Rychlé nabíjení
Bezdrátové nabíjení Qi
Bezdrátového nabíjení s technologií Qi můžete využít u většiny chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Bezdrátové nabíječky Philips jsou kompatibilní s telefony a dalšími zařízeními, které podporují bezdrátovou technologii Qi. Stačí položit zařízení na tuto podložku a nechat jej nabíjet.
Protiskluzová úprava udrží váš telefon v požadované poloze a zabrání jeho sklouznutí při vibracích.
Bezdrátová nabíječka poskytuje dlouhou nabíjecí vzdálenost a dokáže nabíjet skrze většinu obalů na telefony
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