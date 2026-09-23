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Ukončeno

Bezdrátová nabíječka Qi

DLP9016U/03

Bezdrátová nabíječka s přísavkou

Nabijte svůj telefon rychle a bez připojování k nabíjecímu kabelu. Bezdrátová technologie Qi pro nabíjení chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení. Možnosti bezdrátového výstupu: 5 W / 7,5 W / 10 W

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10W rychlé nabíjení.

Bezdrátová nabíječka s přísavkou

  • Univerzální

  • Rychlé nabíjení

  • Bezdrátové nabíjení Qi

Bezdrátová technologie Qi

Bezdrátového nabíjení s technologií Qi můžete využít u většiny chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Bezdrátové nabíječky Philips jsou kompatibilní s telefony a dalšími zařízeními, které podporují bezdrátovou technologii Qi. Stačí položit zařízení na tuto podložku a nechat jej nabíjet.

Protiskluzová úprava

Protiskluzová úprava udrží váš telefon v požadované poloze a zabrání jeho sklouznutí při vibracích.

Nabíjí skrze většinu obalů na telefony

Bezdrátová nabíječka poskytuje dlouhou nabíjecí vzdálenost a dokáže nabíjet skrze většinu obalů na telefony

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu