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Ukončeno

Power banka USB

DLP8752NC/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Užijte si hudbu na cestách

Vychutnejte si hudbu, ať jste kdekoli, a nabíjejte na cestách. Power banka s kapacitou 5 000 mAh obsahuje integrovaný reproduktor Bluetooth. Vezměte ho s sebou a uspořádejte party!

Zobrazit všechny výhody

Hybridní power banka a přenosný reproduktor

Užijte si hudbu na cestách

Lehký a přenosný design pro potěšení z hudby kdykoli

Lehký a přenosný design pro potěšení z hudby kdykoli

Odolný a lehký materiál a design znamená, že s sebou reproduktory můžete nosit kamkoli.

Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení

I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.

BT verze 4.1

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Ідеальний для журналістки!

Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .

Výhody

льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DLP8752NC Банк живлення USB

Datum použití 2019-07-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DLP8752NC Банк живлення USB

Datum použití 2019-07-30

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