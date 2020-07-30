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Ukončeno
DLP8752NC/00
Užijte si hudbu na cestách
Vychutnejte si hudbu, ať jste kdekoli, a nabíjejte na cestách. Power banka s kapacitou 5 000 mAh obsahuje integrovaný reproduktor Bluetooth. Vezměte ho s sebou a uspořádejte party!
Odolný a lehký materiál a design znamená, že s sebou reproduktory můžete nosit kamkoli.
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Journalists
30/07/2020
Україна
Ідеальний для журналістки!
Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .
Výhody
льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DLP8752NC Банк живлення USB
Datum použití 2019-07-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DLP8752NC Банк живлення USB
Datum použití 2019-07-30