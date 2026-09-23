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Ukončeno

Power banka USB

DLP8720N/00

Tenká a výkonná power banka

Mějte s sebou dost energie v jakékoli situaci – tato powerbanka vám poskytne dostatek energie na více než jedno plné nabití. Dva porty USB umožňují nabíjet dvě zařízení zároveň. Velká kapacita 20 000 mAh slouží k plnému dobíjení vícero mobilních zařízení a také umožňuje nabíjení tabletů.

Zobrazit všechny výhody

s přenosnou záložní napájecí sadou

Tenká a výkonná power banka

  • 20 000 mAh

  • Dvojité USB

  • Baterie Li-Pol

Vícenásobné nabíjení různých zařízení na cestách

Tento přenosný napájecí zdroj vám poskytne napájení navíc na cestách, a to ve formě více než dvou plných dobití. Vezměte si jej s sebou, když cestujete, a budete mít v případě potřeby k dispozici záložní napájení.

Kompatibilní s USB zařízeními

Univerzální jednotka je vybavena USB připojením pro použití s USB zařízeními prostřednictvím USB kabelu, který již vlastníte, nebo který lze zakoupit samostatně.

Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení

I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu