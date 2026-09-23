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Ukončeno
DLP8718PC/00
Tenká a výkonná power banka
Velká kapacita 10 000 mAh s displejem LED pro indikaci stavu baterie. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie mobilního telefonu.Toto je ideální společník na cesty pro napájení všech vašich mobilních zařízení.
10 000 mAh
Růžová
Nabíjecí port USB A a typ C.
Univerzální jednotka je vybavena USB připojením pro použití s USB zařízeními prostřednictvím USB kabelu, který již vlastníte, nebo který lze zakoupit samostatně.
Nečekejte hodiny, než se vaše zařízení nabije! Výstupní výkon této nabíječky zajistí plné nabití vašeho zařízení v kratším čase oproti standardním, méně výkonným nabíječkám.
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
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