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Ukončeno
DLP8088NC/00
Cestovní power banka na kempování a další využití
Výkonná cestovní power banka s kapacitou 128 000 mAh pro veškerá vaše zařízení. Vstup střídavého/stejnosměrného proudu, výstup USB-A (QC) a USB-C (PD), výstup střídavého proudu. Zásuvka zapalovače cigaret a bezdrátové nabíjení Qi.
Výstup střídavého/stejnosměrného proudu
Nabíjecí porty USB-A a USB-C
Bezdrátové nabíjení Qi
QC 3.0 a funkce PD
Cestovní power banka poskytuje střídavý i stejnosměrný proud. Bezpečně používejte elektrické spotřebiče s napájením s čistou sinusovou vlnou nebo nabíjejte mobilní telefon pomocí nabíjecího portu USB (USB A / USB C).
Technologie Quick Charge umožňuje rychlejší nabíjení zařízení díky optimalizaci proudu a napětí při nabíjení.
USB-C je nejnovější nabíjecí konektor, který je nyní využíván mobilními zařízeními, jako jsou mobilní telefony, outdoorové fotoaparáty a tablety. Funkce PD (Power Delivery neboli přívod energie) je standard USB pro přívod energie, který definuje standard pro přívod energie ve výši 15 W, 27 W, 45 W a až 100 W.
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