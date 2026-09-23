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Ukončeno

Cestovní power banka

DLP8088NC/00

Cestovní power banka na kempování a další využití

Výkonná cestovní power banka s kapacitou 128 000 mAh pro veškerá vaše zařízení. Vstup střídavého/stejnosměrného proudu, výstup USB-A (QC) a USB-C (PD), výstup střídavého proudu. Zásuvka zapalovače cigaret a bezdrátové nabíjení Qi.

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Cestovní power banka na kempování a další využití

  • Výstup střídavého/stejnosměrného proudu

  • Nabíjecí porty USB-A a USB-C

  • Bezdrátové nabíjení Qi

  • QC 3.0 a funkce PD

Výstup střídavého a stejnosměrného proudu

Cestovní power banka poskytuje střídavý i stejnosměrný proud. Bezpečně používejte elektrické spotřebiče s napájením s čistou sinusovou vlnou nebo nabíjejte mobilní telefon pomocí nabíjecího portu USB (USB A / USB C).

Technologie Quick Charge k optimalizaci rychlosti nabíjení

Technologie Quick Charge umožňuje rychlejší nabíjení zařízení díky optimalizaci proudu a napětí při nabíjení.

Port USB-C s podporou funkce přívodu energie

USB-C je nejnovější nabíjecí konektor, který je nyní využíván mobilními zařízeními, jako jsou mobilní telefony, outdoorové fotoaparáty a tablety. Funkce PD (Power Delivery neboli přívod energie) je standard USB pro přívod energie, který definuje standard pro přívod energie ve výši 15 W, 27 W, 45 W a až 100 W.

Technické specifikace

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