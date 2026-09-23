VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Primární snímek
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie balení
  • Primární snímek
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie balení

Ukončeno

Power banka USB

DLP7721N/00

Tenká a výkonná power banka

Mějte s sebou dost energie v jakékoli situaci – tato powerbanka vám poskytne dostatek energie na více než jedno plné nabití. Dva porty USB umožňují nabíjet dvě zařízení zároveň. Velká kapacita 20 000 mAh slouží k plnému dobíjení vícero mobilních zařízení a také umožňuje nabíjení tabletů.

Zobrazit všechny výhody

s přenosnou záložní napájecí sadou

Tenká a výkonná power banka

  • 20 000 mAh

  • Dvojité USB

  • Baterie Li-Pol

Vícenásobné nabíjení různých zařízení na cestách

Tento přenosný napájecí zdroj vám poskytne napájení navíc na cestách, a to ve formě více než dvou plných dobití. Vezměte si jej s sebou, když cestujete, a budete mít v případě potřeby k dispozici záložní napájení.

Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB

Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB

LED kontrolka napájení

Nenápadná LED kontrolka jemně svítí, takže na první pohled poznáte, že je zařízení napájeno.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu