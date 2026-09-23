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Ukončeno
DLP7721N/00
Tenká a výkonná power banka
Mějte s sebou dost energie v jakékoli situaci – tato powerbanka vám poskytne dostatek energie na více než jedno plné nabití. Dva porty USB umožňují nabíjet dvě zařízení zároveň. Velká kapacita 20 000 mAh slouží k plnému dobíjení vícero mobilních zařízení a také umožňuje nabíjení tabletů.
20 000 mAh
Dvojité USB
Baterie Li-Pol
Tento přenosný napájecí zdroj vám poskytne napájení navíc na cestách, a to ve formě více než dvou plných dobití. Vezměte si jej s sebou, když cestujete, a budete mít v případě potřeby k dispozici záložní napájení.
Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB
Nenápadná LED kontrolka jemně svítí, takže na první pohled poznáte, že je zařízení napájeno.
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