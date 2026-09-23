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Ukončeno

Power banka USB

DLP7719N/00

Tenká a výkonná power banka

Vstup micro a Type-C, Dvojitý výstup USB-A a USB-C.

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s přenosnou záložní napájecí sadou

Tenká a výkonná power banka

  • 10 000 mAh

  • Dvojité USB

Včetně mikro USB kabelu pro připojení a nabíjení

Kabel mikro USB na USB 2.0 je určen pro použití s mobilními telefony, digitálními fotoaparáty a dalšími přenosnými zařízeními s mikro USB připojením. Noste jej s sebou, mějte jej položený na stole nebo jím nahraďte ztracený kabel. V případě potřeby budete vždy moci připojit zařízení a nabíjet.

Indikátor zapnutí LED

Nenápadná LED kontrolka měkce svítí a na první pohled vás upozorní, že je zařízení napájeno.

Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB

Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB

Technické specifikace

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