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DLP7717NB/00
Tenká a výkonná power banka
Velká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou Li-polymerovou baterií. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie mobilního telefonu.Toto je ideální společník na cesty pro napájení všech vašich mobilních zařízení.
10 000 mAh
2 nabíjecí porty USB
LCD displej pro indikaci napájení
Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
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