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Power banka USB

DLP7717NB/00

Tenká a výkonná power banka

Velká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou Li-polymerovou baterií. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie mobilního telefonu.Toto je ideální společník na cesty pro napájení všech vašich mobilních zařízení.

Zobrazit všechny výhody

Výstup – 2 porty USB: 1 A / 2,1 A

Tenká a výkonná power banka

  • 10 000 mAh

  • 2 nabíjecí porty USB

LCD displej pro indikaci napájení

LCD displej pro indikaci napájení

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení

I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu