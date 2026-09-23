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Ukončeno

Cestovní nabíječka a power banka

DLP5751T/00

Univerzální powerbanka na cesty

Kapacita 5 000 mAh s vyměnitelnými zástrčkami je ideálním společníkem na cesty. Zástrčky zahrnují typy EU, AU, UK, US a umožňují nabíjení přímo ze zásuvky. Už žádné problémy s nabíjením mobilních zařízení a nabíjením této externí powerbanky za mořem.

Zobrazit všechny výhody

s výměnnými zástrčkami

Univerzální powerbanka na cesty

  • 5 000 mAh

  • QC 3.0 a funkce PD

Univerzální nabíječka s výměnným konektorem – EU, US, UK, Austrálie

Indikátor zapnutí LED

Nenápadná LED kontrolka měkce svítí a na první pohled vás upozorní, že je zařízení napájeno.

Funguje kdekoli – skvěle se hodí, když nemáte nablízku zdroj napájení

I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.

Technické specifikace

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