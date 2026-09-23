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Ukončeno
DLP5751T/00
Univerzální powerbanka na cesty
Kapacita 5 000 mAh s vyměnitelnými zástrčkami je ideálním společníkem na cesty. Zástrčky zahrnují typy EU, AU, UK, US a umožňují nabíjení přímo ze zásuvky. Už žádné problémy s nabíjením mobilních zařízení a nabíjením této externí powerbanky za mořem.
5 000 mAh
QC 3.0 a funkce PD
Nenápadná LED kontrolka měkce svítí a na první pohled vás upozorní, že je zařízení napájeno.
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
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