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Ukončeno
DLP5750/00
Univerzální sada baterií USB
Ultra tenká sada s kapacitou 5 000 mAh a bezpečnou baterií Li-polymer. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie telefonu. Duální konektor USB umožňuje nabíjení 2 zařízení současně.
5 000 mAh
Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB
Nenápadná LED kontrolka měkce svítí a na první pohled vás upozorní, že je zařízení napájeno.
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
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