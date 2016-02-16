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Ukončeno
DLP3602U/10
Vícenásobné nabíjení na cestách
Mějte s sebou vždy dost energie, ať jste kdekoli – sada baterií vám poskytne dostatek energie na více než jedno plné nabití. Dva porty USB umožní nabíjet dvě zařízení zároveň. Mimořádně rychlé nabíjení s proudem 2,1 A.
Univerzální
LED kontrolka se zobrazí po stisknutí tlačítka, takže ke zjištění stavu napájení sady akumulátorů stačí pouhý pohled.
Tento přenosný napájecí zdroj vám poskytne napájení navíc na cestách, a to ve formě více než dvou plných dobití. Vezměte si jej s sebou, když cestujete, a budete mít v případě potřeby k dispozici záložní napájení.