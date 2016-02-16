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Ukončeno

Power banka USB

DLP3602U/10

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| (1) Recenze

Vícenásobné nabíjení na cestách

Mějte s sebou vždy dost energie, ať jste kdekoli – sada baterií vám poskytne dostatek energie na více než jedno plné nabití. Dva porty USB umožní nabíjet dvě zařízení zároveň. Mimořádně rychlé nabíjení s proudem 2,1 A.

Zobrazit všechny výhody

s přenosnou záložní napájecí sadou

Vícenásobné nabíjení na cestách

  • Univerzální

5V/2,1A rychlonabíjení

Kontrolka stavu napájení vám umožní kontrolovat stav pouhým pohledem

LED kontrolka se zobrazí po stisknutí tlačítka, takže ke zjištění stavu napájení sady akumulátorů stačí pouhý pohled.

Vícenásobné nabíjení různých zařízení na cestách

Tento přenosný napájecí zdroj vám poskytne napájení navíc na cestách, a to ve formě více než dvou plných dobití. Vezměte si jej s sebou, když cestujete, a budete mít v případě potřeby k dispozici záložní napájení.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 327.3 kB
  • 21 July 2026

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu