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Ukončeno
DLP3533/00
Přijímač Bluetooth s 3,5mm vstupem Aux
Prostřednictvím tohoto zařízení Bluetooth můžete snadno připojit svůj mobilní telefon k audiosystému svého automobilu. Umožňuje přehrávání hudby a uskutečňování telefonních hovorů. Nabízí stabilní připojení s křišťálově čistým zvukem. Verze Bluetooth připojení: 5.0. Výstupní konektor 3,5 mm.
Připojení Bluetooth
3,5 mm (kon.)
Vychutnejte si hudbu z přehrávače prostřednictvím reproduktorů svého stereofonního systému. Jednoduše připojte dokovací kolébku k systému pomocí audio kabelu. Jakmile vložíte přehrávač do dokovací kolébky, začne přehrávat hudbu prostřednictvím stereofonního systému.
Zůstaňte připojení na vzdálenost 10 metrů v prostředí bez překážek. Výrobek s vestavěnou baterií o kapacitě 145 mAh. 8 hodin přehrávání zvuku nebo 10 hodin telefonování. Nabíjení baterie pomocí portu Micro USB.
Recenze