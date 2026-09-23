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Ukončeno
DLP2720/00
Tenká a výkonná power banka
Velká kapacita 20 000 mAh s bezpečnou baterií Li-polymer. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie telefonu. Konektor USB-C vám umožní maximalizovat nabíjecí výkon power banky.
20 000 mAh
2 nabíjecí porty USB
Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
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