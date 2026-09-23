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DLP2711CB/00
Tenká a výkonná power banka
Vysoká kapacita 10 000 mAh a bezpečná baterie Li-polymer. Už žádné hledání zdroje, když se vám vybije baterie telefonu. Rychlé duální nabíjení pomocí portů USB-A a USB-C, které podporují QC 3.0 a PD 3.0.
10 000 mAh
Nabíjecí porty USB-A a USB-C
QC 3.0 a funkce PD 3.0
PPS
I když není nablízku elektrická zásuvka ani nabíječka do automobilu, můžete dobít baterii svého zařízení pomocí praktické sady akumulátorů. Inteligentní sada akumulátorů nejprve dodává napájení jako první, takže ji po použití odpojíte a zařízení má stále nabitou baterii.
Nenápadná LED kontrolka měkce svítí a na první pohled vás upozorní, že je zařízení napájeno.
Programovatelný zdroj energie (PPS) je standardem v technologiích rychlého nabíjení pro zařízení s portem USB-C. Tato technologie upravuje napětí a proud v reálném čase v závislosti na stavu nabití zařízení a napájí je maximální možnou energií. Jedná se o chytrý způsob jak bezpečně ušetřit čas při nabíjení.
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