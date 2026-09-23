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Ukončeno
DLP2710/00
Tenká a výkonná power banka
Velká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou baterií Li-polymer. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie telefonu. Konektor USB-C vám umožní maximalizovat nabíjecí výkon power banky.
10 000 mAh
2 nabíjecí porty USB
LCD displej pro indikaci napájení
Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB
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