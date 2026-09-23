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Ukončeno

Power banka USB

DLP2710/00

Tenká a výkonná power banka

Velká kapacita 10 000 mAh s bezpečnou baterií Li-polymer. Už žádné horečné hledání zdroje, když se vám vybije baterie telefonu. Konektor USB-C vám umožní maximalizovat nabíjecí výkon power banky.

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s přenosnou záložní napájecí sadou

Tenká a výkonná power banka

  • 10 000 mAh

  • 2 nabíjecí porty USB

LCD displej pro indikaci napájení

LCD displej pro indikaci napájení

5V/2,1A port pro rychlonabíjení

Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB

Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu