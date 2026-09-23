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Nástěnná nabíječka

DLP2682CW/00

Nástěnná nabíječka se 2 porty USB-C a portem USB-A

Nabíjejte notebook a nejnovější zařízení pomocí portu USB-C. Podporuje nabíjecí moduly PD3.0 a QC 4+, čímž minimalizuje dobu nabíjení. Port USB-A zároveň nabíjí vaše další zařízení. K dostání s odnímatelnými zástrčkami pro EU, UK a AU.

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65 W s QC 4+ a PD 3.0

Nástěnná nabíječka se 2 porty USB-C a portem USB-A

  • Nabíjecí porty USB-A a USB-C

  • Dodávání energie

  • QC 4+

  • PPS

Port USB-C s podporou funkce přívodu energie

USB-C je nejnovější standard nabíjecích konektorů, který je nyní využíván mobilními zařízeními, jako jsou mobilní telefony, fotoaparáty a tablety. Funkce PD (Power Delivery neboli přívod energie) je standard USB pro přívod energie, který poskytuje vyšší výkon a rychlejší nabíjení.

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Nástěnná nabíječka s technologií GaN

Nástěnné nabíječky s technologií GaN (nitrid gallitý) využívají méně elektrických komponent s lepší tepelnou výkonností. Kompaktní nabíječky nabízí větší výkon a rychlejší nabíjení. Tyto nabíječky zvládnou nabíjet moderní notebooky prostřednictvím portu USB-C.

Technické specifikace

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