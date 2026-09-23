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Ukončeno

Cestovní nabíječka USB

DLP2621T/00

Cestovní nástěnná nabíječka s porty 1C 1A

4 výměnné zástrčky s pouzdrem jsou ideální na cesty . Nabíjejte svá nejnovější zařízení z portu USB-C s podporou PD, optimalizujte nabíjecí výkon a minimalizujte dobu nabíjení. Můžete také zároveň použít nabíjecí port USB-A pro nabíjení jiných zařízení.

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Výkon 30 W s funkcí přívodu energie

Cestovní nástěnná nabíječka s porty 1C 1A

  • Výstup 30 W

  • Dodávání energie

Nabití na 50 % za 30 minut

Rychlé nabíjení – Nabijte mobilní telefon z 0 na 50 % za 30 minut.

Univerzální nabíječka s výměnným konektorem – EU, US, UK, Austrálie

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu