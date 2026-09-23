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Ukončeno
DLP2621T/00
Cestovní nástěnná nabíječka s porty 1C 1A
4 výměnné zástrčky s pouzdrem jsou ideální na cesty . Nabíjejte svá nejnovější zařízení z portu USB-C s podporou PD, optimalizujte nabíjecí výkon a minimalizujte dobu nabíjení. Můžete také zároveň použít nabíjecí port USB-A pro nabíjení jiných zařízení.
Výstup 30 W
Dodávání energie
Rychlé nabíjení – Nabijte mobilní telefon z 0 na 50 % za 30 minut.
Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
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