VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie balení
  • Primární snímek
  • Fotografie balení
  • Primární snímek

Ukončeno

Autonabíječka

DLP2521/00

Nabíječka do auta s porty 1C 1A

Nabíjejte svá nejnovější zařízení z portu USB-C s podporou PD, optimalizujte nabíjecí výkon a minimalizujte dobu nabíjení. Můžete také zároveň použít nabíjecí port USB-A pro nabíjení jiných zařízení.

Zobrazit všechny výhody

Výkon 36 W s funkcí přívodu energie

Nabíječka do auta s porty 1C 1A

  • Nabíjecí porty USB-A a USB-C

  • Dodávání energie

  • Kovové pouzdro

Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB

Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Port USB-C s podporou funkce přívodu energie

USB-C je nejnovější nabíjecí konektor, který je nyní využíván mobilními zařízeními, jako jsou mobilní telefony, outdoorové fotoaparáty a tablety. Funkce PD (Power Delivery neboli přívod energie) je standard USB pro přívod energie, který definuje standard pro přívod energie ve výši 15 W, 27 W, 45 W a až 100 W.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu