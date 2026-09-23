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Ukončeno
DLP2521L/00
Nabíječka do auta s porty 1C 1A
Nabíjejte svůj nejnovější iPhone z portu USB-C s podporou PD, optimalizujte nabíjecí výkon a minimalizujte dobu nabíjení. Můžete také zároveň použít nabíjecí port USB-A pro nabíjení jiných zařízení. Součástí je kabel C na Lightning o délce 1 m.
Nabíjecí porty USB-A a USB-C
Dodávání energie
Kovové pouzdro
Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB
Recenze