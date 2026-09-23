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Ukončeno
DLP2521C/00
Nabíječka do auta s porty 1C 1A
Nabíjejte svá nejnovější zařízení z portu USB-C s podporou PD, optimalizujte nabíjecí výkon a minimalizujte dobu nabíjení. Můžete také zároveň použít nabíjecí port USB-A pro nabíjení jiných zařízení. Součástí je kabel C na C o délce 1 m.
Nabíjecí porty USB-A a USB-C
Dodávání energie
Kovové pouzdro
Souběžné nabíjení dvou zařízení pomocí 2 nabíjecích portů USB
Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
USB-C je nejnovější nabíjecí konektor, který je nyní využíván mobilními zařízeními, jako jsou mobilní telefony, outdoorové fotoaparáty a tablety. Funkce PD (Power Delivery neboli přívod energie) je standard USB pro přívod energie, který definuje standard pro přívod energie ve výši 15 W, 27 W, 45 W a až 100 W.
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