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Ukončeno

Autonabíječka

DLP2520/00

Duální USB nabíječka do auta

Nabíjejte současně mobilní telefon a tablet plnou rychlostí a využijte v autě naplno výkonu za krátkou dobu. Díky funkci inteligentní ochrany zabráníte poškození svého hodnotného zařízení. Celkem 3,1 A s výstupem max. 15,5 W.

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Maximální výstup 15,5 W

Duální USB nabíječka do auta

  • 2 nabíjecí porty USB

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu

5V/3,1A rychlonabíjení

5V/2,1A rychlonabíjení

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu