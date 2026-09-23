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Ukončeno
DLP2520/00
Duální USB nabíječka do auta
Nabíjejte současně mobilní telefon a tablet plnou rychlostí a využijte v autě naplno výkonu za krátkou dobu. Díky funkci inteligentní ochrany zabráníte poškození svého hodnotného zařízení. Celkem 3,1 A s výstupem max. 15,5 W.
2 nabíjecí porty USB
Inteligentní ochrana proti přehřátí, přepětí a nadproudu
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